Сийярто выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа состоится

Сийярто после переговоров с Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа состоится
Bernadett Szabo/Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что нет никаких сомнений в том, что встреча Путина и Трампа состоится, вопрос лишь в ее сроках. Об этом пишет М1.

«Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне», — сказал он.

На данный момент точная дата проведения саммита неизвестна.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит с участием лидеров РФ и США на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее Лавров удивился из-за сообщений об отложенном самите РФ и США в Будапеште.

