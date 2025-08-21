В Венгрии предложили Будапешт в качестве площадки для саммита РФ — США — Украина

Венгрия готова провести саммит Россия — США — Украина и гарантирует безопасность всем участникам встречи. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube.

По словам дипломата, Венгрия неоднократно предлагала России и Украине провести саммит в Будапеште в целях урегулирования украинского конфликта, это предложение остается в силе.

«Сообщите нам об этом хоть за час до прибытия, и мы будем готовы гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон», — подчеркнул Сийярто.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

