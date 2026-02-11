Размер шрифта
Стало известно, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине

Зеленский: следующий раунд переговоров может пройти 17 или 18 февраля
Uae Government/Reuters

Следующий раунд переговоров по Украине может пройти 17 или 18 февраля в США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе очередной раунд переговоров по прекращению войны с Россией, на которых переговорщики, вероятно, сосредоточатся на сложном вопросе территорий», — пишет издание.

Также Зеленский отметил, что пока неясно, согласится ли российская сторона приехать в США.

В разговоре с Bloomberg Зеленский также рассказал, что он предметом обсуждения на переговорах станет предложение США создать свободную экономическую зону на Донбассе, с чем не соглашаются ни Украина, ни Россия.

По словам Зеленского, также сейчас обсуждается «последовательность всех действий, включая подписание документов» и вопрос мониторинга прекращения огня. Планируется и двухсторонняя встреча Украины и США, на которой стороны намерены обсудить экономические вопросы, рассказал Зеленский.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречу «конструктивной». А президент США Дональд Трамп подчеркнул, что переговоры идут «очень хорошо».

Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров может пройти в США. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый раунд переговоров может пройти скоро, однако точной даты у них пока нет.

Кроме того, 9 февраля Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.
 
