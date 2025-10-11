Депутат Рады заявила о «впечатляющем» числе ушедших в самоволку военных

Около 250 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили части (СОЧ) с начала конфликта на территории республики. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью журналистке Юлии Забелиной, доступном на ее YouTube-канале.

«Сейчас у нас СОЧ (украинский вариант сокращения — «Газета.Ru») столько, сколько была армия до начала полномасштабного вторжения… Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СОЧ в размере половины нашей армии», — сказала парламентарий.

Безуглая добавила, что причинами массового дезертирства стали «странные приказы» командования, нереформированные учебные центры и практика, при которой «ты ничто, иди в посадку».

В сентябре депутаты Верховной рады приняли в I чтении законопроект, в рамках которого предлагается вернуть уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части. Согласно документу, суд могут лишить возможности смягчить ответственность за дезертирство. Раньше военнослужащие могли избежать уголовного наказания, если добровольно вернутся в воинскую часть.

Ранее ВСУ направили заградотряд в Сумскую область, чтобы пресечь массовое дезертирство.