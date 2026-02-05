В США заявили о дипломатической победе Путина

Отсутствие реакции президента США Дональда Трамп на предложение России продлить срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом заявила в комментарии Newsweek бывший заместитель генерального секретаря НАТО и главный переговорщик от США по заключению СНВ-3 в 2010 году Роуз Гетемюллер.

По словам эксперта, в вопросе продления ДСНВ российские власти заняли более выгодную позицию, так как первыми предложили продлить договор. Гетемюллер отметила, что для Трампа должно было быть очевидным то, что срок действия соглашения нужно продлить.

«Все дело в политическом рукопожатии, которое, как я полагала, станет легкой дипломатической победой для Трампа, позиционирующего себя как сторонника мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу Владимира Путина. <...> Теперь США окажутся злодеями. Это противоречит заявленным интересам президента в области контроля над ядерным оружием», — сказала дипломат.

Она также предположила, что Путин и Трамп могли бы заявить, что будут придерживаться предусмотренных договором ограничений до тех пор, пока одна из сторон не объявит о выходе из соглашения или же не превысит согласованные показатели по количеству ядерного оружия, а другая не обнаружит это.

Гетемюллер подчеркнула, что никаких переговоров о продлении ДСНВ даже не требовалась, так как США и России нужно было лишь «снова включить механизм реализации соглашения». С точки зрения эксперта, это дало бы России и США время начать более широкое обсуждения по разным вопросом и позволило бы американцам решить, что делать с растущим объемом ядерных вооружений Китая.

До этого Гетемюллер заявила, что из-за отмены ДСНВ США могут оказаться в более слабом положении, так как Россия может «прибавлять» ядерные боеголовки быстрее американцев.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме отметили, что Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием тогда, когда посчитает нужным. А газета The Financial Times писала, что американский президент намерен сохранить ограничения по количеству ядерного оружия с Россией и обговорить этот вопрос с Китаем. Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США собираются работать с Россией и Китаем над сокращением ядерного арсенала.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что российское руководство негативно воспринимает истечение срока действия ДСНВ и подчеркнул намерение Москвы сохранить ответственный подход к этому вопросу.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена в течение года после истечения соглашения соблюдать положения договора.

Ранее в США заговорили о ядерной войне после отмены ДСНВ.