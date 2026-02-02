В США рассказали о планах Трампа по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в переговоры. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника из администрации президента.

«Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействовать угрозе, которую представляет ядерное оружие для всего мира, а также отмечал, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями», — заявил он.

Газета предполагает, что Трамп может в последний момент согласиться соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля 2026 года.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает ждать ответа от Вашингтона по ДСНВ. По словам Пескова, США пока не сообщали о своем решении по поводу продления соглашения. В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин сказал, что если США не захотят продлевать ДСНВ-3, «то и не надо».

Агентство Reuters также писало, что из-за отказа от продления договора между Россией и США может начаться бесконтрольная гонка вооружений.

Ранее Медведев предупредил о приближении мира к глобальной войне.