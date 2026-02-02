Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали о планах Трампа по ядерному оружию

FT: Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в переговоры. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника из администрации президента.

«Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействовать угрозе, которую представляет ядерное оружие для всего мира, а также отмечал, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями», — заявил он.

Газета предполагает, что Трамп может в последний момент согласиться соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля 2026 года.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает ждать ответа от Вашингтона по ДСНВ. По словам Пескова, США пока не сообщали о своем решении по поводу продления соглашения. В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин сказал, что если США не захотят продлевать ДСНВ-3, «то и не надо».

Агентство Reuters также писало, что из-за отказа от продления договора между Россией и США может начаться бесконтрольная гонка вооружений.

Ранее Медведев предупредил о приближении мира к глобальной войне.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!