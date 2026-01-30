Россия уже одержала победу над Украиной, Европой, США и блоком НАТО. Об этом в соцсети X написал немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который известен под псевдонимом Ким Дотком.

«Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, правительство США (которое и начало всю эту неразбериху), ЦРУ, MI6, Palantir (любимая платформа ИИ Запада), военно-промышленный комплекс и политики Запада, западные боты в социальных сетях и СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает. Ух ты! Россия победила их всех», — отметил он.

По словам бизнесмена, несмотря на победу, Россия все равно ведет переговоры с Западом, и делает это потому, что она «хочет вести с ним дела» и «нормализовать отношения». Однако Дотком назвал это «большой ошибкой» и призвал «не тратить время зря».

«Ситуация не нормализуется. Пока нет. Они всё ещё разрабатывают стратегию, как вас победить. Им нужно перемирие, чтобы укрепить Украину, а затем возобновить войну. Разгромите их полностью. Унизьте их. А потом снова будьте готовы вести с ними дела. Им нужно усвоить урок и никогда больше не связываться с Россией. То, что вы делаете сейчас, попахивает отчаянным желанием вернуться на Запад», — написал он.

Дотком подчеркнул, что сейчас «не время» для переговоров, так как «американская империя рушится, Китай становится сильнее», а многополярный порядок «на подходе». По мнению бизнесмена, сначала России нужно победить и показать силу, и тогда западные страны «сами придут» к властям РФ.

23-24 в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию конфликта. Они должны продолжиться 1 февраля, однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на встрече не будет присутствовать делегация США, а потому переговоры пройдут на более низком уровне.

Ранее в США назвали конечную цель Запада в конфликте с Россией на Украине.