В Германии не стали называть военной миссию НАТО в Гренландии

Разведывательная миссия НАТО в Гренландии не является военной. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телерадиокомпании NDR.

Министр подчеркнул, что в данном случае речь идет о разведывательной миссии, и в Гренландию не отправили вооруженные силы.

«Это не военная миссия, и участвуют в ней не вооруженные силы, а люди, которые вместе со своими коллегами из Франции, Великобритании, Норвегии и других стран НАТО должны изучить ситуацию в Гренландии. <…> На основе этой информации можно будет планировать и проводить миссии НАТО, которые касаются наблюдения и поддержки, а также более крупные учения», — отметил Писториус.

Также он добавил, что Германия планирует разместить в Гренландии самолет-разведчик морской авиации Poseidon.

Кроме того, в интервью Писториус назвал «стратегически неразумным» захват США Гренландии. А днем ранее он заявил, что разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах по захвату Генландии, что вызвало возмущения у властей Дании и Гренландии.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, на которой стороны не пришли к компромиссу, но решили создать рабочую группу по Гренландии. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместной миссии НАТО в Гренландии, на которую Европа в совокупности отправила 34 военных.

Ранее в Британии усомнились в том, что российская угроза стала поводом для захвата Гренландии.