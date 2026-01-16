Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Политика

В Германии не стали называть военной миссию НАТО в Гренландии

Писториус: миссия НАТО не является военной
Heiko Becker/Reuters

Разведывательная миссия НАТО в Гренландии не является военной. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телерадиокомпании NDR.

Министр подчеркнул, что в данном случае речь идет о разведывательной миссии, и в Гренландию не отправили вооруженные силы.

«Это не военная миссия, и участвуют в ней не вооруженные силы, а люди, которые вместе со своими коллегами из Франции, Великобритании, Норвегии и других стран НАТО должны изучить ситуацию в Гренландии. <…> На основе этой информации можно будет планировать и проводить миссии НАТО, которые касаются наблюдения и поддержки, а также более крупные учения», — отметил Писториус.

Также он добавил, что Германия планирует разместить в Гренландии самолет-разведчик морской авиации Poseidon.

Кроме того, в интервью Писториус назвал «стратегически неразумным» захват США Гренландии. А днем ранее он заявил, что разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах по захвату Генландии, что вызвало возмущения у властей Дании и Гренландии.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, на которой стороны не пришли к компромиссу, но решили создать рабочую группу по Гренландии. 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместной миссии НАТО в Гренландии, на которую Европа в совокупности отправила 34 военных.

Ранее в Британии усомнились в том, что российская угроза стала поводом для захвата Гренландии. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638107_rnd_7",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+