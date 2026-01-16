В Британии усомнились в том, что российская угроза стала поводом для захвата Гренландии

Объяснение захвата Гренландии необходимостью США бороться с российско-китайской угрозой в Арктике «вызывает вопросы». Об этом написала журналистка британского издания The Spectator Лиза Хазелдин.

По ее словам, по двухстороннему договору от 1951 года США уже имеет право размещать в Гренландии «столько войск, сколько пожелает». Поэтому европейцы «вполне обосновано задаются вопросом», почему Трамп все еще намерен взять территорию под прямой американский контроль.

«Возникают вопросы о том, действительно ли амбиции Трампа в Гренландии основаны на сдерживании российской и китайской угрозы. <…> Некоторые предполагают, что интересы Трампа больше связаны с минеральными ресурсами, территориями или развитием американской сферы влияния, чем с укреплением позиций Америки против России и Китая», — написала Хазелдин.

Также она указала, что «многие эксперты и дипломаты», имеющие доступ к разведывательным сводкам НАТО, уже опровергли слова Трампа о том, что в водах Гренландии находятся российские и китайские эсминцы, а также подводные лодки РФ. Журналист подчеркнула, что «оправдания Трампа» для силового захвата Гренландии «могут еще больше истощать и без того ограниченные европейские ресурсы в критически важный для безопасности континента момент».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются захватить Гренландию для обеспечения своей национальной безопасности, так как остров «окружен российскими и китайскими кораблями». Власти Дании и Гренландии выступили против планов Трампа.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, на которой стороны не пришли к компромиссу. Однако было решено создать рабочую группу для обсуждения вопроса Гренландии.

Также 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии. На них из Европы отправили 34 военных. Также министр обороны Германии Борис Писториус объяснил миссию НАТО в Гренландии российско-китайской угрозой.

Ранее стало известно о страхе Евросоюза противостоять Трампу в Гренландии.