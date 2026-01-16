Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Политика

В Британии усомнились в том, что российская угроза стала поводом для захвата Гренландии

The Spectator: захват Гренландии из-за угрозы России и КНР вызывает вопросы
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Объяснение захвата Гренландии необходимостью США бороться с российско-китайской угрозой в Арктике «вызывает вопросы». Об этом написала журналистка британского издания The Spectator Лиза Хазелдин.

По ее словам, по двухстороннему договору от 1951 года США уже имеет право размещать в Гренландии «столько войск, сколько пожелает». Поэтому европейцы «вполне обосновано задаются вопросом», почему Трамп все еще намерен взять территорию под прямой американский контроль.

«Возникают вопросы о том, действительно ли амбиции Трампа в Гренландии основаны на сдерживании российской и китайской угрозы. <…> Некоторые предполагают, что интересы Трампа больше связаны с минеральными ресурсами, территориями или развитием американской сферы влияния, чем с укреплением позиций Америки против России и Китая», — написала Хазелдин.

Также она указала, что «многие эксперты и дипломаты», имеющие доступ к разведывательным сводкам НАТО, уже опровергли слова Трампа о том, что в водах Гренландии находятся российские и китайские эсминцы, а также подводные лодки РФ. Журналист подчеркнула, что «оправдания Трампа» для силового захвата Гренландии «могут еще больше истощать и без того ограниченные европейские ресурсы в критически важный для безопасности континента момент».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются захватить Гренландию для обеспечения своей национальной безопасности, так как остров «окружен российскими и китайскими кораблями». Власти Дании и Гренландии выступили против планов Трампа.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, на которой стороны не пришли к компромиссу. Однако было решено создать рабочую группу для обсуждения вопроса Гренландии.

Также 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии. На них из Европы отправили 34 военных. Также министр обороны Германии Борис Писториус объяснил миссию НАТО в Гренландии российско-китайской угрозой.

Ранее стало известно о страхе Евросоюза противостоять Трампу в Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636877_rnd_8",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+