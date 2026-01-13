Глава МИД Нидерландов вызвал посла Ирана

Глава министерства иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в социальной сети X сообщил, что вызвал посла Ирана в Гааге, чтобы выразить протест в связи с насилием на протестах в исламской республике.
«В координации с нашими европейскими партнерами я вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест из-за чрезмерного насилия в отношении мирных протестующих, массовых произвольных арестов и отключений интернета», — написал он.
Глава нидерландского МИД отметил, что призвал Иран к уважению основных прав и восстановлению доступа к интернету.
Министр указал, что Нидерланды поддерживают санкции Европы «против нарушителей прав человека в Иране».
13 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия разрабатывает новые санкции в отношении Ирана за продолжающуюся в стране борьбу с беспорядками и полностью поддерживает демонстрантов.
По ее словам, Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас готовит санкционные меры против ответственных за репрессии.
Ранее в МИД Ирана объяснили отключение интернета в стране.