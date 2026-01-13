Глава МИД Нидерландов вызвал посла Ирана

Глава МИД Нидерландов сообщил, что вызвал посла Ирана из-за насилия на протестах

Глава министерства иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в социальной сети X сообщил, что вызвал посла Ирана в Гааге, чтобы выразить протест в связи с насилием на протестах в исламской республике.

«В координации с нашими европейскими партнерами я вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест из-за чрезмерного насилия в отношении мирных протестующих, массовых произвольных арестов и отключений интернета», — написал он.

Глава нидерландского МИД отметил, что призвал Иран к уважению основных прав и восстановлению доступа к интернету.

Министр указал, что Нидерланды поддерживают санкции Европы «против нарушителей прав человека в Иране».

13 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия разрабатывает новые санкции в отношении Ирана за продолжающуюся в стране борьбу с беспорядками и полностью поддерживает демонстрантов.

По ее словам, Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас готовит санкционные меры против ответственных за репрессии.

Ранее в МИД Ирана объяснили отключение интернета в стране.