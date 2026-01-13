Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Глава МИД Нидерландов вызвал посла Ирана

Глава МИД Нидерландов сообщил, что вызвал посла Ирана из-за насилия на протестах
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Глава министерства иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в социальной сети X сообщил, что вызвал посла Ирана в Гааге, чтобы выразить протест в связи с насилием на протестах в исламской республике.

«В координации с нашими европейскими партнерами я вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест из-за чрезмерного насилия в отношении мирных протестующих, массовых произвольных арестов и отключений интернета», — написал он.

Глава нидерландского МИД отметил, что призвал Иран к уважению основных прав и восстановлению доступа к интернету.

Министр указал, что Нидерланды поддерживают санкции Европы «против нарушителей прав человека в Иране».

13 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия разрабатывает новые санкции в отношении Ирана за продолжающуюся в стране борьбу с беспорядками и полностью поддерживает демонстрантов.

По ее словам, Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас готовит санкционные меры против ответственных за репрессии.

Ранее в МИД Ирана объяснили отключение интернета в стране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611203_rnd_7",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+