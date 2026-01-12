Стало известно число погибших на протестах в Иране

AP: число погибших на протестах в Иране возросло до 544

В Иране в результате массовых протестов погибли по меньшей мере 544 человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные общественников.

Отмечается, что официальные власти в Тегеране никак не прокомментировали эту новость.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая перед иностранными дипломатами в Тегеране, настаивал на том, что «ситуация полностью взята под контроль». Он обвинил в демонстрациях США и Израиль, но не привел никаких доказательств, говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана пересекает красную линию, жестко подавляя протесты. Телеканал CNN сообщил, что американский лидер рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее сообщалось, что в Иране нет интернета уже более 84 часов.