В Белом доме отказались говорить о взрывах в столице Венесуэлы

NYT: Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе

В Белом доме отказались комментировать информацию о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

Также в армии США отказались говорить о возможной причастности Вашингтона в венесуэльской столице.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

По данным Reuters, в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Ранее в Каракасе заметили бронетехнику ВС Венесуэлы около президентского дворца.