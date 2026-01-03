CBS News сообщила о приказе Трампа ударить по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты. Об этом сообщила в X журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

По ее данным, ударная операция планируется в рамках кампании США против венесуэльского руководства, подробности о конкретных целях и сроках ее проведения пока не раскрываются.

Жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. При этом подробности причин инцидента и последствия для инфраструктуры пока не уточняются. По информации агентства Associated Press, в Каракасе произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро.

Позже генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о вознаграждении в $50 млн за информацию, которая поможет задержать венесуэльского лидера. В Вашингтоне утверждают, что он использует террористические структуры для поставок наркотиков в США.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.