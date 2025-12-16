На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский высказался о сроках гарантий безопасности Украине

Зеленский: Украина и США не обсуждали срок действия гарантий безопасности
Jacquelyn Martin/AP

Украина не обсуждала с США, будут ли гарантии безопасности Киеву ограничены какими-либо временными рамками. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Сложно сказать, на сколько лет это [гарантии безопасности]. Мы это еще не обсуждаем, будут ли ограничены какими-то годами те или иные гарантии или нет», — сообщил Зеленский.

В то же время он заметил, что для Украины важно, чтобы они были ратифицированы конгрессом США. Киев хочет иметь «блок, подобный пятой статье», указал глава государства.

Зеленский также рассказал, что задает вопросы, от которых партнерам «не очень комфортно». Например, как будут реагировать союзники Украины в случае повторного конфликта.

«Я хочу получить как можно более понятные ответы. И чтобы они были поддержаны в юридически обязывающем формате», — подчеркнул он.

Подробности гарантий безопасности для Украины пока опубликованы не были. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для республики.

Они указали, что численность украинских Вооруженных сил должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в Европейский союз, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Ранее в России усомнились, что Украина в итоге получит гарантии безопасности.

