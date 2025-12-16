В России готовятся установить День памяти жертв геноцида советского народа

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что долг современных россиян — сохранить память о подвиге предков, спасших мир от нацистов, и не дать другим забыть правду о зверствах фашистов.

Парламентарий отметил, что ни одна страна в годы войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю СССР.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре этого года. Заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая заявляла, что это событие в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне позиции о том, что «агрессия против СССР рассматривается как акт геноцида».

Выбор даты исторически обоснован, поскольку именно 19 апреля 1943 года был издан Указ № 39 — первый правовой акт, который официально зарегистрировал целенаправленную и масштабную политику нацистов по уничтожению людей на оккупированных территориях, пояснила Яровая.

