В Польше заявили о задержании 55 человек, действующих «в интересах России»

ABW: в Польше задержано 55 человек, работавших на российскую разведку
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали 55 человек за действия в интересах иностранной разведки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря координатора спецслужб Яцека Добжиньского.

«За последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польше, действуя в интересах российской разведки», — подчеркнул Добжиньский.

Он также подтвердил информацию о том, что, в частности, в последние дни сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с другими службами задержали восемь человек.

19 сентября Добжиньский рассказал о том, что на территорию Польши пытались пробраться иностранные граждане через тоннель с территории Белоруссии. Люди «по ту сторону заграждения» забросали польских пограничников камнями, после чего в них полетел коктейль Молотова, сообщил пресс-секретарь. Впоследствии польские пограничники задержали 10 иностранцев (пятеро граждан Афганистана и пятеро граждан Эритреи).

Ранее поляков напугал российский катер.

