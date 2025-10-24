В ЕК заявили о готовности Канады и Британии выдать Украине кредит из активов России

Канада и Великобритания выразили готовность присоединиться к Европейскому союзу в предоставлении нового кредита Украине, обеспеченного замороженными российскими активами. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на заседании Европарламента в Страсбурге, трансляция велась на сайте ЕП.

«Еврокомиссия продолжает работу с нашими партнерами по «Группе семи». Наше предложение может быть расширено — то есть другие страны, где также заморожены российские активы, могут использовать аналогичный подход. Великобритания и Канада уже сигнализировали о своей готовности сделать это», — сказал Домбровскис.

Еврокомиссар подчеркнул, что подобная схема, по мнению Еврокомиссии, не нарушает международных норм и «немного не доходит до конфискации».

Как писало агентство Reuters, Украина считает, что Европа должна обеспечить Киев деньгами с замороженных российских активов до конца 2025 года.

ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

Ранее СМИ сообщили о бескомпромиссной позиции Бельгии по российским активам.