Еврокомиссия предусмотрела две альтернативы «репарационному кредиту» Украине

Euractiv: у Еврокомиссии есть две альтернативы репарационному кредиту Украине

Европейская комиссия рассматривает два варианта покрытия дефицита финансирования Украины, альтернативных «репарационному кредиту». Об этом со ссылкой на источники сообщает Euractiv.

Оба альтернативных варианта покрытия дефицита будут изложены в документе, который в ближайшее время передадут правительствам европейских стран. В соответствии с первым вариантом покрытие дефицита финансирования Украины будет осуществляться за счет средств, полученных из совместного долга стран ЕС. Второй вариант предусматривает получение средств и грантов государств — членов объединения.

При этом, по информации источников, Европейская комиссия считает «репарационный кредит» предпочтительным вариантом поддержки Украины, несмотря на тот факт, что Бельгия на октябрьском саммите лидеров Евросоюза отказалась от поддержки этой схемы.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

Ранее в МИД РФ обвинили ЕС в государственном спонсировании международного терроризма.