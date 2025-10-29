В России заявили, что аппарат «Посейдон» пугает Запад

Запад боится нового российского подводного аппарата «Посейдон» потому, что его нельзя обнаружить. Об этом aif.ru заявил бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.

«Его боятся потому, что он нырнул, сказали: «до свидания», а уже «здравствуйте» сказать не получится — только «прощай». Его не обнаружить, не отследить», — подчеркнул он.

По словам Комоедова, аппарат неминуемо будет шуметь под водой, но «все равно его не найдешь».

Россия накануне провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, сообщил Владимир Путин. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам президента, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали «Посейдон» новым шагом с точки зрения безопасности России.