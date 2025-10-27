На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участник переговоров в Стамбуле рассказал о статусе диалога между РФ и Украиной

Замглавы МИД РФ Галузин: подвижек по переговорам с Украиной нет
true
true
true
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

В настоящее время российская и украинская стороны не могут договориться по поводу проведения нового раунда переговоров. Об этом в комментарии ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, участвовавший в трех раундах переговоров в Стамбуле в 2025 году.

«Я могу сослаться на высказывания Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал замминистра.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. Также обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта.

В российскую делегацию, помимо Галузина, входили помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов.

В составе украинской миссии были секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации), первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее в Раде заявили, что Путин и Трамп продолжают обсуждать раздел Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами