Участник переговоров в Стамбуле рассказал о статусе диалога между РФ и Украиной

Замглавы МИД РФ Галузин: подвижек по переговорам с Украиной нет

В настоящее время российская и украинская стороны не могут договориться по поводу проведения нового раунда переговоров. Об этом в комментарии ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, участвовавший в трех раундах переговоров в Стамбуле в 2025 году.

«Я могу сослаться на высказывания Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал замминистра.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. Также обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта.

В российскую делегацию, помимо Галузина, входили помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов.

В составе украинской миссии были секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации), первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

