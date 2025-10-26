В правящей партии Турции подтвердили решение РПК вывести формирования из страны

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в соцсети X подтвердил намерение Рабочей партии Курдистана (РПК) вывести свои формирования с турецкой территории.

По его словам, решение РПК и их решения в процессе разоружения являются конкретными результатами прогресса на пути Турции без терроризма.

Он добавил, что ликвидация элементов Рабочей партии Курдистана в республике, а также ее вооруженных и нелегальных структур по всему региону, особенно в Ираке и Сирии, а также дальнейшее разоружение — это основополагающие принципы процесса освобождения Турции от терроризма.

В июле президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Рабочей партии Курдистана сдать оружие позволило Турции открыть путь к прекращению 47-летней эпохи терроризма.

РПК, считающаяся в Турции террористической организацией, была создана в 1978 году и с тех пор боролась за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии в составе республики. В мае газета Türkiye сообщила, что партия намерена самораспуститься.

Ранее РПК потребовала освобождения своего лидера Оджалана из заключения.