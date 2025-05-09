Турецкие СМИ анонсировали роспуск РПК

Рабочая партия Курдистана скоро объявит о самороспуске. Об этом пишет турецкая правительственная газета Türkiye со ссылкой на заявление пресс-секретаря правящей партии «Справедливости и развития» (Партия АК) Омера Челика.

После этого власти Турции ожидают разоружения РПК и ее ветвей. Как подчеркнул Челик, в Анкаре намерены действовать бескомпромиссно и не будут подвергать обсуждению «основные принципы государства».

1 марта исполком РПК заявил о согласии на прекращение огня.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 году и с тех пор боролась за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии в составе Турции.

27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдулла Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новые власти Сирии потребовали от Рабочей партии Курдистана сложить оружие.