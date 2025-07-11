»Рабочая партия Курдистана» (РПК) потребовала освобождения своего лидера Оджалана из заключения в Турции. Об этом сообщает France Press со ссылкой на командира РПК.

Отмечается, что представители запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» также хотят участвовать в политической жизни.

11 июля телеканал CNN Turk сообщил, что на севере Ирака начался процесс разоружения бойцов «Рабочей партии Курдистана».

На днях турецкое издание Hürriyet сообщило, что первая группа бойцов РПК приступит к процессу разоружения 11 июля на территории приграничного Северного Ирака. По информации издания, 8 июля в Багдаде состоялись переговоры между главой Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном и представителями центральных властей Ирака по вопросам, касающимся разоружения РПК. Как сообщает Hürriyet, именно Ибрагим Калын будет осуществлять координацию всего процесса между Анкарой, Багдадом и Эрбилем (властями Иракского Курдистана).

Ранее Сирия призвала курдов не медлить с интеграцией.