Эрдоган оценил решение курдов сдать оружие

Решение Рабочей партии Курдистана (РПК) сдать оружие позволило Турции открыть путь к прекращению 47-летней эпохи терроризма. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Дорогой мой народ, вчера 47-летняя эпоха терроризма вступила на путь завершения. Это новый день. Сегодня в истории нашей страны открыта новая страница, широко распахнулись двери великой и могущественной Турции», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что теперь все проблемные вопросы будут решать путем диалога, а не силы.

РПК, считающаяся в Турции террористической организацией, была создана в 1978 году и с тех пор боролась за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии в составе республики. В мае газета Türkiye сообщила, что партия намерена самораспуститься.

8 июля газета Hürriyet сообщила, что первая группа бойцов РПК начнет процесс разоружения в пятницу, 11 июля, на территории сопредельного Северного Ирака. Ожидалось, что этому будет предшествовать обращение к РПК лидера организации Абдуллаха Оджалана.

Ранее РПК потребовала освобождения своего лидера Оджалана из заключения.