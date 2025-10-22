В Венгрии обвинили Брюссель в «охоте на ведьм»

Ковач: Брюссель мстит Венгрии за саммит, обвиняя ее в шпионаже

Брюссель устраивает «охоту на ведьм» и обвиняет Венгрию в шпионаже за организацию саммита РФ — США в Будапеште. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

Накануне группа из 60 профессоров обратилась к главе Еврокомиссии с требованием отставки венгерского еврокомиссара по охране здоровья и защите животных Оливера Вархейи. Незадолго до этого в Брюсселе стартовало расследование, касающееся возможного шпионажа со стороны венгерских спецслужб. В Будапеште эти обвинения отвергают.

«Вся эта фальсификация - не что иное, как месть иностранных разведок, левых депутатов Европарламента и журналистов-активистов. Их реальная цель? Наказать Венгрию за её стремление к миру», — написал он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка российско-американского саммита в Будапеште продолжается, однако дата пока не определена.

В свою очередь издание The Telegraph заявило, что саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отменен после напряженной телефонной беседы между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Марко Рубио.

Ранее в МИД России рассказали о подготовке к саммиту в Будапеште.