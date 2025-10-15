На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции

Аббас дал указание в течение трех месяцев подготовить первый проект конституции
true
true
true
close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Президент Палестины Махмуд Аббас дал указание подготовить первый проект национальной конституции. Об этом заявил его специальный посланник Мухаммед Штайе, передает ТАСС.

«Президент дал нам три месяца на то, чтобы завершить работу над первым проектом конституции Палестины. <...> Теперь мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина», — сказал он.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе. 9 октября он сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

В сентябре несколько стран признали государственность Палестины. Это сделали Португалия, Канада, Австралия, Великобритания, а также Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании независимости Палестины на трибуне Организации Объединенных Наций.

Ранее Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами