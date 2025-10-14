На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на угрозы Макрона о «расплате» за отказ от переговоров

Песков: Москва готова к переговорам с Киевом, но будет отстаивать свои интересы
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта с Украиной, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях отказа от переговоров.

«Россия готова к мирному урегулированию, [но] в настоящий момент, за неимением альтернатив, продолжает специальную военную операцию», — заявил он в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, Москва так или иначе отстоит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей.

12 октября Макрон говорил, что Россия столкнется с последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от переговоров. Французский лидер также осудил удары Вооруженных сил России по украинским энергетическим объектам.

До этого профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Макрон обращает «излишнее» внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть неудачи во внутренней политике. По мнению эксперта, французский лидер ошибается в своих оценках. Украинская армия слабеет, а российские войска продолжают захватывать новые территории, отметил профессор.

Ранее в России дали совет Макрону, предрекшему Москве «расплату».

