Раскрыта причина «излишнего» внимания Макрона к конфликту на Украине

Дизен: Макрон обращает внимание на украинский кризис, чтобы скрыть неудачи
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обращает «излишнее» внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть неудачи во внутренней политике. Об этом профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его мнению, Макрон смотрит не в ту сторону, ведь украинская армия «разваливается». В это же время российские военные будут занимать новые территории. Все это не поможет Макрону удержать власть, добавил Дизен.

Он добавил, что попытки президента Франции заострить внимание граждан на российско-украинском конфликте не возымеют успеха. В обществе только повышается усталость от этой темы, рассказал профессор.

8 октября издание Canard Enchaine сообщило, что французский лидер с большей вероятностью решит вновь распустить Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку.

Позднее газета Figaro сообщила, что Бюро Нацсобрания Франции — высший коллегиальный орган нижней палаты парламента страны — отклонило предложение оппозиционной левой партии «Непокорившейся Франции» об отставке Макрона.

Ранее сообщалось, что Макрон может распустить парламент Франции, чтобы избежать своей отставки.

