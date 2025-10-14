В России дали совет Макрону, предрекшему Москве «расплату»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит прекратить угрозы в адрес России и сосредоточить внимание на внутренних проблемах своего государства. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти», — подчеркнул он.

12 октября Макрон говорил, что Россия столкнется с последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от переговоров.

Также французский лидер осудил удары Вооруженных сил России по украинским энергетическим объектам.

По словам Макрона, Франция и ее партнеры изучают возможность оказания помощи Украине, инфраструктура которой пострадала после обстрелов.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном. Украинский лидер поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». По его словам, Макрон проинформирован о приоритетных потребностях Украины — о системах противовоздушной обороны и ракетах. Зеленский добавил, что Киев проводит работу над усилением давления на Россию.

Ранее на Западе раскрыли попытку Зеленского втянуть НАТО в неприятности.