Песков сообщил о сроках прямой линии с Путиным

Песков: прямая линия с президентом России состоится ближе к концу декабря
Гавриил Григоров/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио РБК сообщил, что прямая линия с Владимиром Путиным намечена ближе к концу декабря.

Он добавил, что президент интересуется всеми обращениями граждан, которые поступают для участия в прямой линии, и внимательно изучает их содержание.

Запрет анонимных электронных жалоб привел к значительному снижению обращений россиян в приемную президента страны Владимира Путина. С 30 марта в России вступила в силу новая редакция закона, предусматривающая обязательную идентификацию граждан при направлении электронных обращений. После этого количество обращений начало резко уменьшаться. Так, они снизились с 109 тыс. в январе до 66 тыс. в августе, уменьшившись в 1,64 раза.

В мае официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с 23 мая для электронной подачи заявлений в ведомство гражданам нужно будет пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах».

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

