Стало известно о значительном сокращении количества обращений в приемную Путина

Запрет анонимных электронных жалоб привел к значительному снижению обращений россиян в приемную президента страны Владимира Путина. Об этом, ссылаясь на данные профильного управления главы государства, сообщает ТАСС.

С 30 марта в России вступила в силу новая редакция закона, предусматривающая обязательную идентификацию граждан при направлении электронных обращений. После этого количество обращений начало резко уменьшаться. Так, они снизились с 109 тыс. в январе до 66 тыс. в августе, уменьшившись в 1,64 раза.

Одновременно возросла доля корреспонденции, которая была отправлена по традиционным каналам связи — в письменной форме и в виде устных обращений в приемную президента.

В мае официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с 23 мая для электронной подачи заявлений в ведомство гражданам нужно будет пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах».

