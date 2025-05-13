Для онлайн-подачи заявления в МВД потребуется идентификация на «Госуслугах»

С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно будет пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«С 23 мая вступит в силу ведомственный приказ, утвердивший особый порядок направления таких обращений», — написала она.

Представитель МВД пояснила, что заявителю необходимо будет пройти процедуру аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи. Также потребуется указать адрес электронной почты в российской доменной зоне.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России напомнили, что в интернете действует простое правило: чем меньше вы рассказываете о себе, тем сложнее вас обмануть.

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