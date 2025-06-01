В Госдуме заявили о суровом наказании для виновных в подрывах мостов в РФ

Виновные в подрывах мостов в Брянской и Курской областях достойны самого сурового наказания. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Кто бы ни стоял за организацией железнодорожных катастроф, это нелюди, достойные самого сурового наказания», — сказал Слуцкий.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Украины на случившееся в Брянской и Курской областях. Она заявила, что осталась поражена «злорадством» и «адской радостью», которые исходят от украинских политических и общественных деятелей.

Дипломат назвала подрывы мостов трагедией, добавив, что правоохранительные органы РФ проводят на местах происшествий ряд необходимых следственных действий.

Обрушение моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня. В результате происшествия поезд, следовавший из Климова в Москву, сошел с рельсов. Известно как минимум о 71 пострадавшем, семь человек не удалось спасти.

Этой же ночью произошло обрушение ж/д моста в Курской области. В этот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на автомобильную дорогу.

В Следственном комитете России заявили, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали виновных в подрыве мостов в Брянской и Курской областях.