На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о суровом наказании для виновных в подрывах мостов в РФ

Слуцкий: виновники ЧП в Брянской и Курской областях достойны сурового наказания

Виновные в подрывах мостов в Брянской и Курской областях достойны самого сурового наказания. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Кто бы ни стоял за организацией железнодорожных катастроф, это нелюди, достойные самого сурового наказания», — сказал Слуцкий.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Украины на случившееся в Брянской и Курской областях. Она заявила, что осталась поражена «злорадством» и «адской радостью», которые исходят от украинских политических и общественных деятелей.

Дипломат назвала подрывы мостов трагедией, добавив, что правоохранительные органы РФ проводят на местах происшествий ряд необходимых следственных действий.

Обрушение моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня. В результате происшествия поезд, следовавший из Климова в Москву, сошел с рельсов. Известно как минимум о 71 пострадавшем, семь человек не удалось спасти.

Этой же ночью произошло обрушение ж/д моста в Курской области. В этот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на автомобильную дорогу.

В Следственном комитете России заявили, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали виновных в подрыве мостов в Брянской и Курской областях.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами