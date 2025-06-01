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Общество
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Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 70

Богомаз: число пострадавших в ЧП в Брянской области увеличилось до 71

Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, его слова передает ТАСС.

«К сожалению, 44 человека у нас находятся в больнице. Всего 71 пострадавший и 27 человек, которым была оказана помощь. Три человека в тяжелом состоянии»‎, — сказал глава региона.

Как сообщил ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, глава ведомства Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В тот момент под ним проезжал поезд, в котором находились 388 пассажиров. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов оказался раздавлен.

Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях классифицировали как теракт.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.

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Подрывы мостов в России
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