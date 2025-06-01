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В Совфеде назвали виновных в подрыве мостов в Брянской и Курской областях

Сенатор Джабаров: за подрывами мостов стоит либо СБУ, либо ГУР Украины

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях произошли накануне переговоров в Стамбуле, чтобы вынудить Россию «хлопнуть дверью» и, вероятно, были организованы Службой безопасности Украины (СБУ) или Главным управлением разведки (ГУР) республики. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он указал, что теракты произошли накануне переговоров, чтобы вынудить Россию выйти из процесса в знак протеста против действий «киевского режима». Парламентарий назвал взрывы «своего рода провокацией».

В то же время Джабаров призвал не рассчитывать на такое развитие событий. Москва продолжит попытки мирного урегулирования, чтобы избежать обвинений в срыве переговоров, подчеркнул сенатор.

«Я думаю, что за этим, за этими двумя терактами стоят, конечно, спецслужбы Украины. Других вариантов просто нет. Но это не партизанская война, они действуют на территории Российской Федерации, это террористы самые настоящие, за которыми стоит либо Служба безопасности Украины, либо Главное управление разведки Украины», — сказал Джабаров.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Также в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед встречей в Стамбуле.

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