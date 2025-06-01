В приграничных регионах РФ подорвали мосты. Семь человек погибли, более 70 пострадали

Следственный комитет (СК) РФ подтвердил, что мосты в Брянской и Курской области обрушились в результате подрывов.
«31 мая… на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди. В Железногорском районе Курской области 1 июня… также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника», — уточнили в СК РФ.
Происшествия классифицировали как теракт,
сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В СК РФ добавили, что по поручению председателя Александра Бастрыкина уголовные дела по фактам происшествий переданы в Главное следственное управление ведомства.
Обрушение в Брянской области
В Брянской области автомобильный мост в Выгоничском районе обрушился 31 мая в 22:44. В тот момент под ним следовал пассажирский поезд по маршруту «Климов — Москва». Переправа рухнула прямо на железнодорожные пути, что привело к крушению состава. Один из вагонов оказался раздавлен.
«Локомотив состава протаранил уже рухнувшую конструкцию путепровода, состоявшую из двухполосной автомобильной дороги. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, проезжавшей по нему. Сразу же произошло столкновение, удар пришелся на кабину машиниста», — сообщил SHOT.
В результате происшествия погибло семеро человек. Telegram-канал 112 сообщал, что среди них — машинист поезда и его помощник. По данным Baza, еще 73 человека, в том числе четверо детей, пострадали. Пятерых пострадавших, среди которых четырехмесячный ребенок, направят на лечение в Москву, рассказали в Минздраве РФ.
«По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву, в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Всего в поезде ехало 388 пассажиров. Тех, кто не пострадал, эвакуировали в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах доставили на вокзал Брянск-Орловский.
112, Baza, Mash и SHOT практически сразу сообщили, что причиной обрушения стал подрыв. Это позже подтвердил и губернатор региона Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».
Обрушение в Курской области
Еще одно обрушение моста произошло в Курской области. Там железнодорожная переправа рухнула во время движения грузового локомотива.
«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу», — рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.
СМИ также сообщали, что причиной обрушения моста стал подрыв опор. Как писал 112, злоумышленники заложили два заряда — на опору и под полотно метров за 30 до начала моста. В результате взрыва один из пролетов рухнул на дорогу.