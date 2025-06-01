Подрывы мостов в Брянской и Курской областях в СК назвали терактом

РИА: ЧП в Брянской и Курской областях Следком классифицировал как теракт

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях Следственный комитет (СК) РФ классифицировал как теракт. Об этом пишет РИА Новости.

«Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что количество пострадавших выросло до 73. По информации журналистов, среди раненых — четверо детей. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще один ребенок — восьмимесячный младенец — находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.