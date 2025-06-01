На пути поезда в Брянской области рухнул мост. Погибли не менее семи человек

Богомаз заявил о 69 пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ЧП в Выгоничском районе пострадали 66 человек, включая троих детей. Три человека в тяжелом состоянии. Вечером 31 мая на железнодорожные пути рухнул автомобильный мост, где проходил пассажирский поезд «Климов — Москва». В результате погибли не менее семи человек.

Количество пострадавших при ЧП в Выгоничском районе Брянской области составляет 66 человек, в том числе трое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей», — сказано в сообщении.

По его словам, трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 44 человека, еще 22 получают помощь амбулаторно. Число пострадавших увеличилось почти вдвое. До этого губернатор сообщал о 35 пострадавших.

Спасательная операция

31 мая в 22:44 мск в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост в момент прохождения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Климов — Москва». Конструкция рухнула прямо на железнодорожные пути, что привело к крушению состава.

Среди погибших — водитель грузовика, находившегося на мосту в момент обрушения, и несколько пассажиров поезда. По предварительной информации, мост мог быть подорван — сработало взрывное устройство, прикрепленное к одной из опор. На момент обрушения на мосту находились несколько автомобилей, включая грузовик. В Московской железной дороге квалифицировали происшествие как «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

На месте обрушения задействованы более 180 сотрудников экстренных служб, в том числе спасатели МЧС, врачи, кинологи и пожарные. Спасательные работы осложняются большим количеством обломков — как от рухнувшего моста, так и от сошедших с рельсов вагонов.

По данным властей, среди пострадавших есть дети, в том числе один грудной ребенок в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения, часть из них — в Брянск, часть эвакуирована вертолетами санитарной авиации. Врачи оказывают им необходимую помощь.

На Киевском вокзале Москвы развернуты дежурные медицинские и психологические службы, ожидающие прибытия пассажиров поезда, попавшего в ЧП в Брянской области.

На месте дежурят специалисты, готовые при необходимости оказать помощь прибывающим. Для усиления работы дополнительно задействованы бригады столичной скорой помощи. Ожидается, что на вокзал будут доставлены неповрежденные вагоны с людьми.

Версия теракта

По данным Telegram-каналов, приоритетной версией считается подрыв опоры моста. Baza, SHOT, Mash и 112 пишут, что мост был подорван, а на месте инцидента найдены фрагменты устройства, предположительно использованного для подрыва.

В связи с происшествием на железной дороге в регионе частично приостановлено движение поездов, на месте организована переправка пассажиров на автобусах и аварийное восстановление путей.

Губернатор Брянской области выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, в регионе введены усиленные меры безопасности. Проверяются все стратегические объекты, в том числе мосты, железнодорожные участки и автодороги.

На федеральном уровне ситуацию контролируют МЧС, Минтранс и правоохранительные органы. Дополнительно в Брянскую область направлены саперные подразделения и представители спецслужб.