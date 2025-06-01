В Курской области произошло обрушение железнодорожного моста

Хинштейн: В Курской области обрушился мост с двигавшимся по нему локомотивом

Железнодорожный мост, по которому двигался грузовой локомотив, обрушился в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза», — подчеркивается в заявлении.

Из него также следует, что сотрудники экстренных служб уже потушили пожар.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.