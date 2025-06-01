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Захарова поразилась «адской радости» Украины из-за подрыва мостов в РФ

Захарова: реакция Украины на подрывы мостов в России поражает

Злорадство и «адская радость», которыми отреагировала Украина на подрывы мостов в Брянской и Курской областях, поразительны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО. Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили», — сказала дипломат.

Случившееся Захарова назвала трагедией. Она добавила, что на данный момент правоохранительные органы России проводят ряд необходимых следственных мероприятий на местах происшествий.

В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение моста, в результате чего поезд, следовавший из Климова в Москву, сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил о «подрыве моста». В этот момент в поезде находились 388 пассажиров.

В результате происшествия пострадал 71 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Спасти не удалось не менее семи человек.

Кроме того, этой же ночью произошло обрушение железнодорожного моста в Курской области. В этот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу.

Следственный комитет России заявил, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали виновных в подрыве мостов в Брянской и Курской областях.

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Подрывы мостов в России
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