Губернатор Брянской области заявил о подрыве моста во время движения поезда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что железнодорожный мост в Выгоничском районе был подорван в тот момент, когда по нему проходил пассажирский поезд.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал Богомаз.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек — трое детей и 66 взрослых. Еще семь человек спасти не удалось.

«Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», — написал глава региона.

Ранее в сети появилось одно из первых видео, заснятых очевидцами обрушения моста в Брянской области.