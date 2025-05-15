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НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

Генсек Рютте: НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море
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Depositphotos

НАТО находится в контакте с Эстонией для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит, — сказал он.

14 мая Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. По информации эстонской стороны, нарушение границы произошло к северу от полуострова Юминда — над Финским заливом.

В связи с этим в министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах России. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уточнил, что внешнеполитическое ведомство намерено выразить протест и передать ноту по этому поводу.

В апреле издание Asia Times писало, что Таллин провоцирует Москву своими действиями, полностью полагаясь на НАТО в вопросе безопасности. В Эстонии полагают, что Североатлантический альянс поддержит ее в случае конфликта, а Россия не станет нападать на члена военного блока. Издание подчеркнуло, что в Эстонии «ненависть к русским граничит с крайностью». Республика может стать причиной больших проблем и эскалации, ведущей к конфликту в Европе.

Ранее Эстония пожаловалась США на инцидент с истребителем России на Балтике.

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