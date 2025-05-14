В Эстонии сообщили о нарушении российским самолетом ее воздушного пространства

Российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики.

По информации эстонской стороны, нарушение границы произошло к северу от полуострова Юминда — над Финским заливом.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал этот инцидент «очень серьезным и прискорбным».

В связи с этим в министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах России. Цахкна уточнил, что внешнеполитическое ведомство намерено выразить протест и передать ноту по этому поводу.

В апреле издание Asia Times писало, что Таллин провоцирует Москву своими действиями, полностью полагаясь на НАТО в вопросе безопасности. В Эстонии полагают, что Североатлантический альянс поддержит ее в случае конфликта, а Россия не станет нападать на члена военного блока. Издание подчеркнуло, что в Эстонии «ненависть к русским граничит с крайностью». Республика может стать причиной больших проблем и эскалации, ведущей к конфликту в Европе, констатирует AT.

Ранее на Западе осудили Эстонию за русофобию.