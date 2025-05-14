Российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики.
По информации эстонской стороны, нарушение границы произошло к северу от полуострова Юминда — над Финским заливом.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал этот инцидент «очень серьезным и прискорбным».
В связи с этим в министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах России. Цахкна уточнил, что внешнеполитическое ведомство намерено выразить протест и передать ноту по этому поводу.
В апреле издание Asia Times писало, что Таллин провоцирует Москву своими действиями, полностью полагаясь на НАТО в вопросе безопасности. В Эстонии полагают, что Североатлантический альянс поддержит ее в случае конфликта, а Россия не станет нападать на члена военного блока. Издание подчеркнуло, что в Эстонии «ненависть к русским граничит с крайностью». Республика может стать причиной больших проблем и эскалации, ведущей к конфликту в Европе, констатирует AT.
Ранее на Западе осудили Эстонию за русофобию.