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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста
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Depositphotos

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства республики. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в социальной сети Х (бывший Twitter).

Политик подчеркнул, что «российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство». Цахкна уточнил, что МИД Эстонии намерен выразить протест и передать ноту по этому поводу.

7 мая Цахкна сообщил, что Эстония запретила использовать свое воздушное пространство для полетов в Россию представителям иностранных государств, которые планировали посетить парад Победы в Москве.

В апреле издание Asia Times писало, что Таллин провоцирует Москву своими действиями, полностью полагаясь на НАТО в вопросе безопасности. В Эстонии полагают, что Североатлантический альянс поддержит ее в случае конфликта, а Россия не станет нападать на члена военного блока. Издание подчеркнуло, что в Эстонии «ненависть к русским граничит с крайностью». Республика может стать причиной больших проблем и эскалации, ведущей к конфликту в Европе, констатирует AT.

Ранее стало известно, что Эстония закупит средства ПВО на фоне сообщений о рисках из-за «амбиций» РФ.

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