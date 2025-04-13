AT: провокации Эстонии в отношении Москвы могут привести к войне НАТО и России

Украина и ее союзники ведут «культурную войну» против России, в которой одним из главных провокаторов является Эстония, где «ненависть к русским граничит с крайностью». Об этом пишет издание Asia Times.

По мнению авторов статьи, Таллин провоцирует Москву своими действиями, полностью полагаясь на НАТО в вопросе безопасности. Как следует из текста, в Эстонии полагают, что Североатлантический альянс поддержит ее в случае конфликта, а Россия не станет нападать на члена военного блока.

«Провокации не являются чем-то новым для эстонцев, чья ненависть к русским граничит с крайностью. Фактически лишая гражданства своих русских жителей, чтобы нападать на Русскую православную церковь в Эстонии <...> Эстония дала понять, что она сделает все возможное, чтобы унизить свое русское население и саму Россию», — говорится в тексте.

Подобные действия могут повлечь прямой конфликт, предупреждают авторы. Эстония может стать причиной больших проблем и эскалации, ведущей к конфликту в Европе, констатирует AT.

До этого президент Эстонии Алар Карис подписал закон о лишении иностранцев избирательного права — однако этот закон не будет касаться жителей стран Европейского союза. Таким образом, права голоса будут лишены проживающие в Эстонии граждане России и Белоруссии. По мнению Кариса, лишившаяся избирательных прав часть населения страны поддержит этот закон.

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