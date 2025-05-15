Эстония пожаловалась США на инцидент с истребителем России на Балтике

МИД Эстонии пожаловался США на инцидент с российским истребителем

Эстония проинформировала госсекретаря США Марко Рубио на российский истребитель в инциденте с танкером Jaguar. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Проинформировал госсекретаря США Марко Рубил о недавнем инциденте, когда российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии, пролетев вблизи судна теневого флота Jaguar», — написал он.

Цахкна также заявил о якобы «враждебности России» на Балтийском море.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что попытка Эстонии задержать танкер Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря — ни что иное, как акт пиратства.

14 мая вечером стало известно, что Военно-морские силы Эстонии с поддержкой польской авиации предприняли попытку задержания танкера Jaguar в международных водах. Судно, которое направлялось в российский порт под флагом Габона, намеревалось войти в эстонские территориальные воды. Когда экипаж отказался выполнять предъявленные требования, военные начали угрожать танкеру, пытаясь тараном остановить его, а также предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Позднее стало известно, что для обеспечения безопасности судна в ситуацию вмешался истребитель Су-35 Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее европейские страны подготовили меры против российского «теневого флота».