Лидеров стран Персидского залива пригласили на саммит США и ССАГП

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил лидеров аравийских монархий для участия в саммите Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом в X заявил советник короля Бахрейна Набиль аль-Хамер.

Он подчеркнул, что саммит пройдет в Эр-Рияде.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал «историческое заявление» перед визитом в Саудовскую Аравию.

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

Участниками саммита станут лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара. Собеседники издания подчеркнули, что визит Трампа должен подчеркнуть важность экономической кооперации Вашингтона со странами Персидского залива.

Ранее Трамп заявил, что Саудовская Аравия может присоединиться к «Авраамовым соглашениям».