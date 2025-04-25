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Трамп считает, что Саудовская Аравия присоединится к «Авраамовым соглашениям»

Трамп: Саудовская Аравия присоединится к «Авраамовым соглашениям»
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия может присоединиться к «Авраамовым соглашениям» для нормализации отношений с Израилем. Об этом глава Белого дома заявил в интервью журналу Time.

«Я думаю, что Саудовская Аравия присоединится к «Авраамовым соглашениям». <...> Кстати, я думаю, что это произойдет очень скоро», — сказал американский лидер.

Президент США также отметил, что «Авраамовы соглашения» стали большим успехом для США, но администрация бывшего американского президента Джо Байдена не продолжила их развитие и не использовала этот потенциал.

«Авраамовы соглашения» — документ, который был заключен в 2020 году для нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ. Соглашение было подписано при посредничестве США израильской стороной. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. «Авраамовы соглашения» способствовали экономическому и оборонному сотрудничеству стран региона.

В прошлом году Трампа выдвинули на получение Нобелевской премии мира. За его кандидатуру выступала член конгресса от штата Нью-Йорк, республиканка Клодия Тенни, которая заявила, что глава Белого дома заслуживает эту награду за содействие в подписании «Авраамовых соглашений». Тенни отметила, что этот пакет документов основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.

Ранее Уолтц сообщил о работе команды Трампа над следующим раундом «Авраамовых соглашений».

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