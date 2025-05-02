Постпред Пакистана при ООН заявил о готовности страны защищать суверенитет

Постпред Ахмад: Пакистан готов к защите суверенитета, но не хочет эскалации

Пакистан готов защищать свою независимость на фоне роста напряженности в отношениях с Индией, заявил постпред исламской республики при ООН Асим Ифтихар Ахмад. Его цитирует ТАСС.

«Подчеркиваю: Пакистан не стремится к эскалации. Это четкая позиция нашего политического руководства на всех уровнях. В то же время мы полностью готовы защищать наш суверенитет и территориальную целостность», — сказал дипломат.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике.

По его словам, Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.