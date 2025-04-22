Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии террористы открыли огонь по группе туристов

The Print: в Индии жертвами вооруженного нападения стали 27 туристов
close
Ishant Chauhan/Global Look Press

По меньшей мере 27 туристов погибли, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщил телеканал News18.

По словам журналистов, среди погибших было не менее двух иностранцев. Вооруженные террористы открыли огонь по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран, говорится в публикации.

«Эта атака намного масштабнее, чем все те, что были направлены против мирных жителей за последние годы», — заявил глава региона Омар Абдулла.

В феврале сообщалось, что двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга. Инцидент произошел возле острова Верде, куда группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором.

А осенью прошлого года акула съела американскую туристку на дайвинге в Индонезии. Все случилось, после того как 68-летнюю женщину унесло сильное течение, а у гида не получилось вытащить ее из воды на лодку.

Ранее в Египте акула напала на двух туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами