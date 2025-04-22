В Индии террористы открыли огонь по группе туристов

По меньшей мере 27 туристов погибли, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщил телеканал News18.

По словам журналистов, среди погибших было не менее двух иностранцев. Вооруженные террористы открыли огонь по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран, говорится в публикации.

«Эта атака намного масштабнее, чем все те, что были направлены против мирных жителей за последние годы», — заявил глава региона Омар Абдулла.

В феврале сообщалось, что двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга. Инцидент произошел возле острова Верде, куда группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором.

А осенью прошлого года акула съела американскую туристку на дайвинге в Индонезии. Все случилось, после того как 68-летнюю женщину унесло сильное течение, а у гида не получилось вытащить ее из воды на лодку.

Ранее в Египте акула напала на двух туристов.